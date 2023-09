Oddset Pokalen

Blev straffet på 15 sekunder: Ved ikke om Lyngbys sejr er ufortjent

Hillerød-profilen Sebastian Pingel ærgrer sig over, at mandskabet ikke formåede at snuppe en pokalsejr over Lyngby i onsdagens opgør. Lyngby-målmanden Jannich Storch leverede en stor redning i slutningen af kampen, og i den anden ende blev Hillerød straffet af Frederik Gytkjær.