Christian Lønstrup er ellevild: Den har aldrig været bedre

- Nu har vi desværre fået Berzan (Berzan Kucukyildiz, red.) skadet i et år med korsbåndet, og det er derfor, at vi har hentet Markus Bay ind. Så vi er meget stærke også på bredden. Det ser man også i kampen mod Lyngby, da vi begyndte at skifte. Vi har mange muligheder ude fra bænken, så jeg er meget tilfreds med truppen.