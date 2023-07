Hillerød

Lønstrup efter kampe mod Hvidovre og Vejle: Mange positive svar

Hillerød Fodbold har testet formen af mod Hvidovre IF og Vejle Boldklub, hvor Hillerød tabte med 1-2 til Hvidovre IF og spillede 0-0 mod Vejle. Hillerød-manager Christian Lønstrup glæder sig over præstationerne, hvor prøvespillerne viste sig godt frem.