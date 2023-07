Officielt: Hillerød henter Asger Højmark

- Vores tilbagevendte søn er retur. Asger blev en kæmpe profil, da han ankom for 2 år siden og lavede 13 mål i 13 kampe i 2. Division. Efter et ophold i AB uden succes håber vi, at Højmark kan genfinde sin form og målnæse for Hillerød Fodbold Elite endnu engang, siger Christian Lønstrup til klubbens hjemmeside.