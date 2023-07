NordicBet Liga

Sebastian Pingel er tilbage i Danmark: Er en 'pain in the ass' oppe foran

Sebastian Pingel har skrevet kontrakt med NordicBet Liga-klubben Hillerød, og han fortæller til bold.dk, at det er skønt at være tilbage i dansk fodbold. Han siger, at han kommer til at være et helvede for forsvarsspillerne.