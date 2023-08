Utilfreds Hillerød-chef om start: Vil ikke pege fingre ad andre

- I stedet for at pege fingre ad dommere, dårlige præstationer, held-uheld eller vind og vejr handler det om at holde fokus på det, som vi kan gøre noget ved, og det er præstationer på banen. Det skal nok vende, det er vi ikke i tvivl om, men vi skal også til at få nogle point. Det er vi klar over, siger Jackie Rasmussen til bold.dk.