NordicBet Liga

Hobro-profil er blevet solgt: Det er selvfølgelig vemodigt

Adrian Kappenberger forlader Hobro IK efter hele fem år i klubben, da han er blevet solgt til Hvidovre IF. Han fortæller til bold.dk, at han har gennemgået en stor udvikling i NordicBet Liga-klubben, og det er trist at sige farvel.