Hvidovre har købt selvtillidsfyldt keeper: Vil bevise at jeg skal spille

Den nye Hvidovre-keeper fortæller, at han han mærke, at der er en god intensitet i truppen og i klubben generelt. Derudover kan man se, at det er et unikt fællesskab i Hvidovre, og det gør, at han nemt har kunnet finde sig til rette i klubben.



Der er dog en lille forskel fra Hobro-tiden.