3. division

Ishøj-cheftræner: 10-0-sejr fylder ingenting

Ishøj IF møder SfB-Oure FA i 3. division. Erdogan Aslan, der er Ishøj-cheftræner, har stor respekt for modstanderen, selvom Ishøj IF tidligere har vundet 10-0 over det fynske mandskab.