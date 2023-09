David Jensen nyder livet i Tyrkiet: 'Det her skal vi sgu prøve'

- Derfra har det været en fed rejse, og det har bare taget fart. Jeg har spillet mig fast som førstekeeper, og jeg stod stået alle kampe på nær to i den seneste sæson, og jeg har gjort det rigtig godt. Det var super fedt, og det har været fedt generelt at opleve kulturen. Der er også noget fedt over at sige, at man bor i Istanbul. Alt i alt er det en fed oplevelse indtil videre, siger David Jensen til bold.dk.