Færdig i Esbjerg: Havde flere bud - Kolding er et match

- Jeg er super glad. Jeg kan ikke sige noget negativt om det. Jeg synes, at Kolding er et rigtig godt step for mig. Personligt tror jeg, at jeg kan udvikle mig mest der. Vi har et godt målmandsteam, som arbejder godt sammen. Jeg er blevet rigtig glad for at være der, siger Jesper Sørensen til bold.dk.