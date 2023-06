NordicBet Liga

Jonas Kamper om Koldings U19-bomber: Fortjent at han får kontrakt

Jonas Kamper, der er Koldings U19-cheftræner, synes, at U19-bomberen Nemo Thomsen har store kvaliteter. Thomsen har netop scoret sig en kontrakt i Kolding IF efter 25 mål for U19-holdet.