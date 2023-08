NordicBet Liga

Thomas Mikkelsen jubler over Kolding-sejr: Magtdemonstration

Kolding IF vandt med hele 4-0 over FC Helsingør i NordicBet Ligaen, og Kolding-profilen Thomas Mikkelsen er ellevild over sejren. Det var en magtdemonstration i første halvleg, siger han til Viaplay.