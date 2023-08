Ombejlet AGF-angriber er blevet solgt til Sverige: Et match

- Jeg tænkte over, hvad næste skridt skulle være i forhold til, om jeg skulle spille i 1. division, eller om jeg skulle prøve at komme ud på et niveau, hvor jeg ville være sikker på at komme til at spille. Det er en klub (Landskrona, red.), der har en filosofi om, at man er her i et eller halvandet år, og så skal man helst skydes videre til noget større.