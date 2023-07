Danmarksserie-klub ansætter Anders Bjerregaard som chef

- Da muligheden bød sig for at tilføje Anders i den nye stilling i klubben, så var der ingen, som var i tvivl om, at netop Bjerregaard er den helt rigtige person for LSF. Han har som sagt været i klubben i mange år og hans tilgang til at drive en fodboldklub vil styrke LSF. Anders’ kompetencer er spændende at have med ombord i klubben.