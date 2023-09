Marcel Rømer med stor ros: Det er fremragende

- De ved, hvad de skal, og hvad Lønstrup forlanger af dem. Det er bare et godt hold. Når man er et 1. divisionshold kontra et Superliga-hold, skal man også bruge flere chancer på at score, og jeg synes, at vi fik vist, at vi skulle bruge færre chancer, end de skulle. Til sidst fik vi set noget kvalitetsforskel, som vi havde forventet.