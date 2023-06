Middelfart vinker farvel til cheftræner Anders Jensen

- Jeg har virkelig været imponeret over spillertruppens fokus i denne sæson! Jeg skal nu på udkig efter mit næste trænerjob og glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer for mig. Jeg er glad for at kunne aflevere Middelfart Boldklub et godt sted og er meget tilfreds med det aftryk, jeg har fået sat på

klubben, udtaler Anders Jensen.