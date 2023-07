Næsby jubler: BIF og Leicester sender penge efter køb af danske profiler

Formand Poul Jørgensen siger til bold.dk, at han vurderer, at klubben står til at modtage 1,3 procent af transfersummen svarende til 292.500 kroner fra Jacob Rasmussen-købet, hvis prisen er korrekt, mens klubben skulle få omkring én procent af transfersummen svarende til minimum 350.000 kroner for Mads Hermansen, hvis prisen er korrekt.