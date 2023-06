Efter Hammarby-rygter: Chefscout har sagt op i OB

- Adrian har været åben om, at han følte, at afstanden til hans familie i Sverige påvirkede hans arbejdssituation. Vi har diskuteret forskellige løsninger på det, men i sidste ende har Adrian truffet beslutningen om, at han vil flytte til Sverige igen. Vi vil nu arbejde sammen om at færdiggøre det igangværende transfervindue og dernæst klargøre vintertransfervinduet, udtaler Wesström på OB.dk.