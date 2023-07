OB binder målmandstalent: Blandt landets bedste i sin årgang

- Jeg er meget glad og stolt over endelig at skrive kontrakt, så det er en stor dag for både mig og min familie. Kontrakten giver mig en vilje til at arbejde hårdere, når jeg ved, at OB tror på mig. Hvis jeg så også bare tror på mig selv, så ved jeg, at det nok skal komme, hvis jeg bare bliver ved med at arbejde hårdt.