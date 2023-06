OB henter fysisk træner fra Syddansk Universitet

- Jeg er glad for, at min ekspertise og erfaring kan bruges til at bidrage til en god løsning for OB. Det fysiske område er vigtigt for at opnå succes i moderne topfodbold, og jeg ser frem til at arbejde med klubbens dygtige trænere og sundhedsstab om at styrke førsteholdets fysiske form og kamppræstation, udtaler Krustrup på OB’s hjemmeside.