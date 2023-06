3. division

SfB-Oure FA forlænger med 71-årig cheftræner

3. divisionsklubben SfB-Oure FA har valgt at forlænge med cheftræner Thune Holm på 71 år, så kontrakten løber året ud. Formand Jesper Jensen roser Holm for at levere et godt stykke arbejde med holdet.