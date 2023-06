3. division

SfB-Oure FA-spiller var manden bag forløsende sejr: Det var en fed kamp

Mathias Lorentzen stod for to mål i 3-1-sejren over AB Tårnby i 3. division. Det betyder, at SfB-Oure FA er at finde i 3. division i den kommende sæson, og Lorentzen synes, at mandskabet kom stærkt tilbage efter en svag start.