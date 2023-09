La Liga

Ramos om hård Sevilla-afsked: Min bedstefar gik grædende fra stadion

Efter næsten to årtiers fravær er Sergio Ramos atter klar til at trække Sevillas trøje over hovedet. Han håber at gøre sin afdøde bedstefar ære efter en hård afsked med klubben i 2005, fortæller han.