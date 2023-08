Silkeborg-boss håber at forløse Andreas Poulsens potentiale

- Siden Andreas fik sit gennembrud som helt ung, har der været lidt bump på vejen i hans udvikling. Vi håber, at han hos os kan få sin karriere helt på skinner igen, og at vi sammen kan forløse det store potentiale, han helt sikkert har, og som han har vist, at han besidder på et højt niveau, lyder det fra SIF-chefen på klubbens hjemmeside.