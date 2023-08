Skive-chef lægger sig fladt ned: Stadionspeaker gik over stregen

- Prøv at høre her. Der er nogle regler, og dem skal vi selvfølgelig holde os inden for. Når en dommertrio indrapporterer, at de har følt sig chikaneret, så lægger vi os selvfølgelig fladt ned og erkender, at vi er gået over grænsen. Vi synes ikke, at der er nogen grund til at puste det op til en stor sag.