Er blevet købt af Sønderjyske: Den korteste vej til Superligaen

- Først og fremmest ser jeg det som en rigtig god mulighed for at prøve mig selv af på et højere niveau til træning samt spille på et hold, der har ambitioner om at ende på en af de to sjove pladser. Det er mest for at se, om Sønderjyske kan være den klub, hvor jeg kan tage et ekstra skridt i min udvikling, siger Tobias Sommer til bold.dk og tilføjer.