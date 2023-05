NordicBet Liga

Mads Albæk er skuffet over Sønderjyske-exit: Det er et gok i nøden

Mads Albæk får ikke forlænget kontrakten i Sønderjyske, og Albæk siger til bold.dk, at han er skuffet og ærgerlig over at skulle forlade klubben. Han kalder det et gok i nøden at blive kasseret.