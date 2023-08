NordicBet Liga

Sønderjyske-chef efter 4-0-sejr: Vores dårligste præstation

Sønderjyske-cheftræner Thomas Nørgaard var glad for 4-0-sejren over HB Køge i NordicBet Ligaen, men han var ikke tilfreds med spillet på banen. Han kalder det for Sønderjyskes dårligste præstation i de seks første runder.