Sønderjyske missede oprykning til Superligaen: Går glip af millioner

- Det er vi overordnet kede af og skuffede over. Jeg tror, at man skal dele tingene lidt op. Hvis vi kigger på, hvor vi er lige nu, og præstationerne efter jul, er det interessant at se, om vi er på vej i den rigtige retning i det nuværende setup. Det er vi. Det viser de underliggende tal og placeringen i tabellen.



- Vi har været det bedste hold i slutspillet i NordicBet Ligaen. Det er jo grundlæggende skuffende og ærgerligt, at vi ikke rykkede op, men vi vidste også, at det ville blive et bøvlet år.



- Når man når hertil, er det ikke andet end at lette på hatten over for dem, der har gjort det bedre over 12 måneder, siger Esben Hansen til bold.dk.