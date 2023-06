NordicBet Liga

Sønderjyske-profil om topscorertitel: Vil hellere have rykket op

Sønderjyske-profilen Emil Frederiksen kan glæde sig over, at han er blevet årets spiller og topscorer i NordicBet Ligaen. Han ville dog hellere have byttet titlerne for en oprykning til 3F Superligaen.