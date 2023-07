NordicBet Liga

Sørgeligt at sige farvel til Næstved: Kunne ikke afvise Sønderjyske

Mads Agger har taget turen fra Næstved til Sønderjyske, og han siger til bold.dk, at han ikke kunne afvise Sønderjyske, da han drømte om at blive en del af et fuldtidssetup. Han fortæller dog også, at det har været hårdt at sige farvel til Næstved.