Serie A

Medie: Napoli overvejer speciel klausul i ny Osimhen-kontrakt

Ifølge Sky Sports Italia har Napolis præsident, Aurelio De Laurentiis, overvejet at inkludere en Saudi-klausul i Victor Osimhens kontrakt, der gør, at saudiarabiske klubber skal betale dobbelt op for angriberen.