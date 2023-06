Ankersen og co. prøver at købe Valenciennes

- Valenciennes Football Club og bestyrelsesformand Eddy Zdziech meddeler, at klubbens hovedaktionærer har indledt eksklusive forhandlinger med Sport Republic, der er et London-baseret sportsinvesteringsselskab og hovedaktionær i den engelske fodboldklub Southampton FC og den tyrkiske fodboldklub Göztepe S.K, med henblik på at investere i klubbens økonomiske og sportslige udvikling.



- Begge parter sigter mod at afslutte deres drøftelser så hurtigt som muligt for at nå frem til en aftale i overensstemmelse med de franske regler, skriver klubben på Twitter.