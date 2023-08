Ny Prelec-aftale trods skidt start: Får os ikke til at vakle i troen

- Vi har ikke fået den start pointmæssigt i 3F Superligaen, som vi havde håbet på, men det får os ikke til at vakle i troen på, at vi har en talentfuld, fodboldfaglig og kompetent cheftræner, der kan udvikle sig yderligere i fællesskab med den rejse, vi som klub søsatte med Det næste kapitel, hvor vi arbejder med tillid til den plan, vi har lagt, samt udvikling af både stab, faciliteter, spillestil og implementering af akademiet samt et længere perspektiv, end Vejle Boldklub ellers har gjort historisk. Kommer der bump på vejen? Uden tvivl, men vi tror på det her, og vi tror på Ivan og spillerne, siger sportschefen til klubbens hjemmeside.