Rekordaftale: Vejle skifter trøjepartner efter 49 år

- Vi får en partner ind, der tydeligt har vist, at de vil Vejle Boldklub. adidas har sat sig ind i den størrelse, klubben er i dag, de muligheder, et partnerskab kan give begge parter, og samtidig er det også en anerkendelse af det arbejde, vi alle gør hver eneste dag for at udvikle Vejle Boldklub til at blive endnu stærkere. Sammen med Arbejdernes Landsbank, al- Finans og Royal Unibrew tror vi på, at vi sammen med adidas kan udvikle os endnu mere.