Vejle-boss: Europæiske klubber har holdt øje med Vekic

- Igor har længe præsteret på et højt niveau, og det har han gjort i ligaer, som er sammenlignelige med 3F Superligaen. Derudover har han også været inde omkring det slovenske A-landshold. Igor besidder en stærk karakter, og som målmand kan han gøre en afgørende forskel for VB såvel nu som i de kommende år. Jeg er meget tilfreds med, at Igor har valgt vores projekt her i Vejle til, siger sportschefen til klubbens hjemmeside.