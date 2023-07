3F Superliga

Vejle-profil: Vi ser os som stærkere end Lyngby og Hvidovre

Oliver Provstgaard tror fuldt og fast på, at Vejle er klar til Superligaen, og forsvarsprofilen mener, at VB-truppen bør være stærk nok til at bide skeer med Lyngby og Hvidovre.