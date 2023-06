NordicBet Liga

Vendsyssel-keeper har modbevist kritikere: Karim Zaza har stor betydning

21-årige Marcus Bundgaard Sørensen stod alle kampe for Vendsyssel FF i den forgangne sæson af NordicBet Ligaen, og han siger til bold.dk, at målmandstræner Karim Zaza har været vigtig for ham.