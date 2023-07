Mathisen er taget til Tyskland: Sagde nej til Superligaen

- Jeg vil gerne prøve noget uden for Skandinavien. Jeg snakkede allerede med Wiesbaden i vinter, men der lå de i 3. Liga. For at det skulle være 100 procent interessant for mig, skulle klubben rykke op i 2. Bundesliga. Da de gjorde det, havde jeg en snak med dem, og de har været så interesserede i mig i det seneste halve år. De har en super plan for mig. Jeg føler, at det er et sted, hvor jeg bliver prioriteret, og de vil have mig i et stykke tid.