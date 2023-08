18-årig dansker var eftertragtet: Forlænger med Cremonese

- Jeg synes, at jeg er kommet meget hurtigt ind i klubben, og jeg har følt mig godt tilpas. Der var lige en tilvænningsperiode, men den var rimelig kort. Jeg scorede mange mål, selv om det var min første sæson i en ny klub. Jeg tænker, at den her sæson kan kun blive bedre, siger David Stückler til bold.dk.