AC Horsens henter forsvarer i Allsvenskan-klub

- Vi har efter en rigtig god dialog med Varbergs BoIS FC forstærket os med Oliver Stanisic, der er en moden og rutineret midterforsvarer, og han får en betydningsfuld rolle på og uden for banen hos os. Han er fysisk stærk, forudseende i sit spil og god med bolden, og det er selvfølgelig en stor fordel, at Joakim Persson kender ham på og uden for banen.