Hannesbo takker af i AaB: Vemodigt - men glad for chancen i Vendsyssel

- Jeg har haft en god tid i AaB, hvor jeg gennem de seneste 11 år har mødt en masse gode mennesker, som jeg gerne vil takke for vores tid sammen. Det gælder både spillere, trænere og ledere.



- Derfor er det selvfølgelig også vemodigt for mig at forlade klubben, men omvendt er jeg meget glad for at få chancen i Vendsyssel F.F, hvor jeg med en længere aftale nu kan finde ro til at udvikle mig og forhåbentlig bidrage via en masse spilletid, siger Marcus Hannesbo til AaB's hjemmeside.