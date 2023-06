NordicBet Liga

Næstved henter Danmarksserie-spiller: Peter Bonde ser potentiale

Næstved-cheftræner Peter Bonde bekræfter over for bold.dk, at klubben har sikret sig 18-årige Bertil Rygaard fra Danmarksserie-klubben Slagelse. Han kommer til at være en del af førsteholdet eller U23-truppen, og han er talentfuld, siger Bonde.