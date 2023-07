Næstved snupper ung HB Køge-angriber

- Valdemar er en talentfuld angriber, som i første omgang vil træne med både divisionsholdet og U19-holdet. Vi synes, han er en spændende spiller, og vi glæder os meget over, at han har valgt at komme til Næstved. Han har også fået sit grønne hjerte med fra sin far, Thomas og hans mange kampe i grønt, siger Peter Dinesen til klubbens Facebook-sde.