Officielt: AaB lejer kenyaner i Philadelphia

- Jeg er glad for at være i en historisk klub som AaB, og jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe holdet med at få en god sæson. Jeg har allerede set, at AaB har et smukt stadion og nogle gode træningsfaciliteter, så jeg glæder mig til at komme i gang og arbejde hårdt.



- Som type er jeg en forsvarende spiller, der ofte har været placeret på den centrale midtbane, som defensiv midtbanespiller, og min styrke ligger i at erobre bolden og hurtigt distribuere den fremad for at skabe omstillinger. Det håber jeg også på at kunne bidrage med for AaB, fortæller han i pressemeddelelsen.