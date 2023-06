NordicBet Liga

Peter Bonde: AaB er den største favorit nogensinde

Næstved-cheftræner Peter Bonde fortæller til bold.dk, at AaB er den største favorit til at rykke op i Superligaen nogensinde. Bonde mener dog, at Næstved kan drille topholdene i NordicBet Ligaen.