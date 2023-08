Sønderjyske taberdømmes ikke: Slipper med bøde for kæmpe brøler

- Efter kampen erfarede dommerteamet, at Sønderjyske Fodbolds nummer 19 ikke fremgik af Sønderjyske Fodbolds holdkort. Dommeren har oplyst, at Sønderjyske Fodbold meddelte dommerteamet, at der var sket en beklagelig fejl på holdkortet, og at Sønderjyske Fodbold alene havde angivet 8 reservespillere på holdkortet, men at det hele tiden havde været meningen, at der skulle have været angivet 9 reservespillere på holdkortet, herunder spiller med nummer 19.