U17-træner forlader OB efter 12 år og tager til Sønderjyske

- Niklas Vincentz er et stort trænertalent, der har taget turen op gennem OB’s akademi fra U11- til U17-træner. Han har stor indsigt i ungdomsfodbolden og har dygtigt ledet OB’s U17-ligahold til sølvmedaljer to år i træk. Vi er glade for, at han har taget imod udfordringen om at stå i spidsen for vores U19-ligahold, og vi ser meget frem til, at han starter op efter sommerferien