U19-forsvarer ophæver med Brøndby - tager til HB Køge

- Jeg har alligevel fået en del U19-minutter, men jeg har selv kunnet se, at det har været fordi, nogle har været med i Superliga-truppen eller været skadede. Jeg har set, at jeg ikke er førsteprioritet, og jeg vil gerne et nyt sted hen, hvor der er mere fokus på de unge. Da Køge tog fat i mig, sagde jeg hurtigt til min agent, at det var spændende. Vi prøver at udforske det, siger Mikkel Durlev til bold.dk og tilføjer.